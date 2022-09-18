ننشر مواقيت الصلاة الأحد 18/9/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 5:59 م
موعد صلاة العشاء 7:16
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:54
موعد صلاة العصر 3:24
موعد صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:22 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:08
موعد صلاة الظهر 11:45 م
موعد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:55 م
موعد صلاة العشاء 7:13 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:03
وقت صلاة الظهر 11:37
موعد صلاة العصر 3:06 م
وقت صلاة المغرب 5:47 م
وقت صلاة العشاء 7:02 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:12 ص
موعد صلاة الظهر 43 ص
موعد صلاة العصر 11: 3
موعد صلاة المغرب 5:52 م
موعد صلاة العشاء 7:05
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة