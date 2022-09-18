ندوة حول المنح الدراسية لهيئة "فولبرايت الأمريكية" بجامعة المنصورة الجديدة

فريق المحافظات

استقبلت جامعة المنصورة الجديدة، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، وفد ممثلي هيئة فولبرايت الأمريكية، ماجي نصيف، المدير التنفيذي، ومنال فارس، وأمير فريد، وكذلك عبد العليم رفعت، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتقديم ندوة للتعريف بالمنح المقدمة من الهيئة للبحث والدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية التقدم للالتحاق بها، وتستمر الندوة لمدة يومين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المنح المقدمة من هيئة فولبرايت، تعد فرصة قيمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والباحثين في كليات الجامعة المختلفة، للمشاركة في برامج أكاديمية لتعزيز قدراتهم الإدارية والتنظيمية، مشيرا إلى أن المنح ممولة بالكامل بهدف دراسة الماجستير والدكتوراة، وجمع المادة العلمية وإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة.

وأضاف أنها تتضمن المنح المخصصة للفنون المختلفة، والدراسات الإسلامية، واللغات، وإدارة الأعمال، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.

وشهدت الندوة التعريف بالمنح الخاصة بتبادل الأساتذة المصريين والأجانب للتدريس وتبادل الخبرات، بحضور عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة.

يذكر أن هيئة فولبرايت هي لجنة للتبادل التعليمي والثقافي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، تم إنشاؤها بمقتضى بروتوكول تعاون دولي بين الدولتين، والذي تم توقيعه لتسهيل وإدارة برنامج للتبادل التعليمي والثقافي بين البلدين.