مياه سوهاج تستهدف سيدات القرى لنشر ثقافة الوعى المائى

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ورشة عمل لتعليم المبادى الأولية فى السباكة لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك، وذلك بمركز المراغة والتى يتم به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف عبد الغفار أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصرى والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحى متكامل.

ومن ناحيتها، أوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف انه تم عقد ندوة توعوية لسيدات الجمعية النسائية بقرية تونس ورحلة تعريفية لسيدات أنصار السنة بأخميم، وذلك لتوعية المشاركين بالسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.