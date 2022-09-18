منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرار إنشاء مكتب للشباب

رحّب الأمين العام لمنظمة التعان الإسلامي، حسين إبراهيم طه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب 2022 وتكون مهمته العمل على تعزيز المشاركة والنهوض بقضايا الشباب عبر منظومة الأمم المتحدة فى مجالات السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وغيرها.

وأشار الأمين العام إلى أنه فى ظل تنامى حاجات الشباب فى كافة أنحاء العالم إلى صحوة وإلى مجتمعات تقوم على مبادئ السلام والعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة، فإن إنشاء هذا المكتب فى منظومة الأمم المتحدة سيساهم فى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى وأجهزتها ومؤسساتها ذات الصلة فى هذا الشأن. وفق بيان المنظمة الدولية

وأكّد الأمين العام استعداد منظمة التعاون الإسلامى وأجهزتها ومؤسساتها العاملة فى مجال بناء قدرات الشباب للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المنشئ حديثاً من أجل دعم الدول الأعضاء لمواجهة التحديات التى تواجهها فى هذا المجال.

وذكر بيان المنظمة أن مجلس وزراء الخارجية للمنظمة قد أنشأ وحدة الشباب لدى الأمانة العامة بموجب القرار الصادر عن دورته الثالثة والأربعين عام 2016، من أجل تنسيق جهود المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها ذات الصلة فى مجال تنمية الشباب وتعزيز دورهم فى التنمية، كما أن الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامى لوزراء الشباب والرياضة التى استضافته المملكة العربية السعودية فى 7-9 سبتمبر 2022 فى جدة قد دعت الأمانة العامة للمنظمة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والاقليميين من أجل تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم فى الدول الأعضاء.