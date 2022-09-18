منطقة بورسعيد للإسكواش تهدى درعا للراحل وليد عزالدين مدرب الزهور والنادي الأهلي

بورسعيد - محمد عزام

قررت إدارة بطولة منطقة بورسعيد للإسكواش، إهداء درع المنطقة إلى الراحل وليد عز الدين، مدرب فيتنيس نادي الزهور والنادي الأهلي، والذي كان مشاركاً في البطولة ووافته المنية منذ أيام قليلة.

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتسليم الدرع إلى أحد أصدقاء الراحل وليد عزالدين، واتخاذ صورة تذكارية مع كل القيادات التنفيذية والرياضية التي حضرت حفل الختام وتوزيع الجوائز لبطولة منطقة بورسعيد للإسكواش.

وشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ختام بطولة منطقة بورسعيد للاسكواش، ذلك بمجمع ملاعب الإسكواش بالمدينة الرياضية، بحضور النائب عادل اللمعي، رئيس منطقة بورسعيد للإسكواش، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعاصم خليفه، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وعبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

وجرى تسليم وتبادل الدروع التذكارية، وتسليم الكؤوس للفائزين في ظل أجواء من الفرحة والبهجة والروح الرياضية بين اللاعبين المشاركين، حيث تم تقديم الشكر لمدير النادي الصيد اللواء إيهاب الزيدي، والدكتور محمود حسن المشرف العام على المدينة الرياضية، وتسليمهما درع المنطقة.

وشارك في البطولة التي أقيمت بمحافظة بورسعيد 750 لاعب ولاعبة من 22 نادي على مستوى محافظات الجمهورية، للمراحل السنية تحت" 11 سنة، و13 سنة، 15 سنة، 17 سنة، و19 سنة" للناشئين والناشئات، وعمومي رجال تحت رعاية عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والنائب عادل اللمعي، رئيس منطقة بورسعيد للاسكواش.

وشهدت البطولة منذ بدايتها يوم 10 سبتمبر الماضي، منافسات قوية في ظل استمرار الروح الرياضية بين اللاعبين في المباريات والمنافسة الشريفة، وبحضور جماهيري لعشاق ومحبي اللعبة من أبناء بورسعيد ومختلف المحافظات.

يشار إلى أنه يقوم بالإشراف ومتابعة وتيسير الإجراءات بالبطولة كلا من: محمد زغلول، المدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد للإسكواش ومدير البطولة، ومحمد عبد السلام، والمدير الفني لمنطقة بورسعيد للاسكواش، ومحمد هديه، المدير المالي لمنطقة بورسعيد للاسكواش.