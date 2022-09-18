ملكة إسبانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ50.. والأوركسترا تهنئها بحفل جمعية أبحاث السرطان

فاطمة شوقى

قدمت الأوركسترا الوطنية الإسبانية أغنية "عيد ميلاد سعيد" لملكة إسبانيا ليتيزيا أثناء حضورها اجتماع الذكرى الخمسين لجمعية أبحاث السرطان في قاعة الموسيقى الوطنية في مدريد، وذلك لتهنئة الملكة بعيد ميلادها الـ50.



ملكة اسبانيا تحتفل بعيد ميلادها

وأشارت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إلى أن الملك فيليبى السادس قام بتوجيه الشكر للاوركسترا الوطنية لتهنئتها بعيد ميلاد الملكة ليتيزيا، كما شكر الحاضرين على اشادتهم للملكة .

وبلغت الملكة الخمسين من عمرها ، ولكن مع الالتزام بأجندتها والتي تشمل حضور الذكرى الخمسين لجمعية أبحاث السرطان ، وأيضا تشمل حضور جنازة إليزابيث الثانية ورحلتها الى نيويورك بمناسبة عيد ميلادها.



ملكة اسبانيا

وكانت الملكة ليتيزيا أصيبت بفيروس كورونا في يوليو الماضى ، وأوقفت جدول اعمالها لمدة أسبوعين ، بعد أن اثبتت اصابتها بالفيروس خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز مؤسسة الأميرة جيرونا.

وكانت هى الحالة الثالثة للفيروس التى تم تأكيدها فى قلب العائلة المالكة منذ بدء الوباء، الأول كان للملك فيليب فى فبراير الماضى، وفى ذلك الوقت، أكد الملك أنه يشعر بحالة جيدة فى جميع الأوقات ولم يكن يعانى إلا من أعراض خفيفة.

وكانت ليتيزيا حصلت على الليسانس في الصحافة في مدريد كما حصلت على الماجستير في الصحافة السمية البصرية من معهد للدراسات في الصحافة السمعية البصرية ، وكانت تعمل في وكالة إيفى الاسبانية ثم عملت في صحيفة سيجلو بالمكسيك، ثم انتقلت للعمل في تيلفزيون اسبانيول وبدأت العمل في القناة الإخبارية التابعة له.