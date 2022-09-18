مكتبة الإسكندرية تشارك فى مهرجان "سماع" الدولى

الإسكندرية جاكلين منير

تشارك مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الـ15، وذلك في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر 2022 في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يحيي الحفلات داخل بيت السناري فرق: "مداحين النبي"، و"راشي للألحان القبطية"، و"فوكابيلا" من مصر، وفرقة "النشيد" من الأردن، و"جمعية دنقلا" من السودان، و"تواشيح" من سوريا، بالإضافة إلى فرق من الهند ورومانيا وكندا وجيبوتي.

يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع وزارة السياحة والتنشيط السياحي، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، تحت شعار "رسالة سلام إلى العالم"، ويركز على إحياء فن السماع بأشكاله المختلفة، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان من محبة وتسامح وسلام.