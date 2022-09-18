اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 01:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مقتل عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بسوهاج

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:55 م
مقتل عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بسوهاج حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (أحد العناصر الإجرامية الخطرة – مقيم بإحدى قرى مركز شرطة جهينة بسوهاج) بالمنطقة المتآخمة للقرية محل إقامته ، وإتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .

WhatsApp Image 2022-09-18 at 12.51.41 PM (1)
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه ، وعُثر بحوزته على (2 بندقية آلية – 4 خزائن) .. كما أمكن ضبط (أحد معاونيه – مقيم بذات الناحية) وعُثر بمحل الضبط على (كمية من مخدر الحشيش وزنت  10 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 1 كيلو جرام– كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام – عدد 1440 قرص مخدر – 2 فرد محلى – طبنجة – 10 خزينة – كمية من الذخائر – 5 ميزان حساس – 3 دراجة نارية – 2 سيارة ربع نقل – مبلغ مالى ) .
 
WhatsApp Image 2022-09-18 at 12.51.41 PM
 

عنصر اجرامي

مقتل عنصر اجرامي

حوادث

حملات امنيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة