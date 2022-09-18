مقتل عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (أحد العناصر الإجرامية الخطرة – مقيم بإحدى قرى مركز شرطة جهينة بسوهاج) بالمنطقة المتآخمة للقرية محل إقامته ، وإتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه ، وعُثر بحوزته على (2 بندقية آلية – 4 خزائن) .. كما أمكن ضبط (أحد معاونيه – مقيم بذات الناحية) وعُثر بمحل الضبط على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 1 كيلو جرام– كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام – عدد 1440 قرص مخدر – 2 فرد محلى – طبنجة – 10 خزينة – كمية من الذخائر – 5 ميزان حساس – 3 دراجة نارية – 2 سيارة ربع نقل – مبلغ مالى ) .