معهد منشأة العمارى بالأقصر صرح جديد يفتح للدراسة العام الدراسى الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، لدخول معهد منشأة العماري الإعدادي الثانوي بنين الخدمة رسمياً، فهو صرح جديد يضاف إلى أعمال الإدارة الهندسية بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.

ويقول الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أن المكونات المعمارية لمعهد منشأة العماري الإعدادي الثانوي بنين، الدور الأرضي ويضم:- (مصلى وميضة ودورات طلبة ودورات مدرسين ومدرسات وذوي الاحتياجات الخاصة وغرفة طبيب وتغذية وفصل ذوى الاحتياجات الخاصة)، والدور الأول علوى يضم:- (6 فصول وغرفة الشيخ)، والدور الثانى علوى يضم:- (2 فصل و2 معمل وتحضير وكمبيوتر وغرفة إدارة ودورات مياه مدرسين ومدرسات)، والدور الثالث علوى يضم:- (6 فصول وغرفة إدارة)، موجهاً كل الشكر للإدارة المركزية للشؤون الهندسية ممثلة في الإدارة العامة لصيانة المباني والإنشاءات والإدارة العامة للكهرباء والميكانيكا.

ويتم العمل فى إنشاءات معهد منشأة العماري الإعدادي الثانوي بنين، برعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وتحت إشراف الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، والمهندس أحمد بغدادي بدري مدير الإدارة، والمهندس عمر محمد رشيدي المهندس المشرف على الأعمال الإعتيادية، والمهندس محمد عبدالفتاح محمود خليل المهندس المشرف على أعمال الكهرباء، ورمضان أحمد مصطفى فني العملية، وتنفيذ شركة الإنتاج الحربي ويمثلها شركة محمد فوزي للمقاولات، واستشاري الإنتاج الحربي مكتب الد شريف حامد ويمثله المهندس أحمد مصطفى.



انشاءات معهد منشأة العماري الإعدادي الثانوي بنين بالأقصر



صرح جديد يفتح للدراسة مطلع العام الدراسي الجديد بالأقصر