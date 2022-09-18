مصرع شخص غرقا سقطت به السيارة فى الترعة الفاروقية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى شخص مصرعه غرقا أثناء سيارة بسرعة جنونية على الطريق السريع الشرقي سقطت السيارة في الترعة الفاروقية بمركز دارالسلام سوهاج وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دارالسلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة .

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مامور مركز شرطة دارالسلام يفيد بمصرع جرجس فوزى م 35 سنه من نجع المصلحة باولاد يحي قبلى دائرة المركز أثناء السير بالسيارة بسرعة جنونية على الطريق السريع الشرقى الزراعي اختلة عجلة القيادة بيده وسقطت السيارة في الترعة الفاروقية ، وتم انتشال الجثة بمعرفة الاهالى وتم الدفع بسيارة الاسعاف وتم نقل الجثة الى مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وجارى انتشال السيارة من الترعة وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة للتصريح بدفن الجثة .