اليوم السابع
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مشاجرة تنتهي بمصرع خادمة سقطت من الطابق العاشر في الوراق

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:20 م
مشاجرة تنتهي بمصرع خادمة سقطت من الطابق العاشر في الوراق إسعاف - ارشيفية
بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع خادمة سقطت من الطابق العاشر في الوراق، حيث تبين أن مشادة كلامية نشبت بينها وبين مالكة الشقة، وتبادلتا الاعتداء على بعضهما البعض، فاستعانت مالكة الشقة بزوجها، وخلال المشاجرة سقطت الخادمة من النافذة، ما أسفر عن مصرعها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا بسقوط سيدة من الطابق العاشر، ما أسفر عن مصرعها في الحال، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن الضحية تعمل خادمة بشقة بالطابق العاشر، وأن مشاجرة نشبت بينها وبين مالكة الشقة، فاستعانت الأخيرة بزوجها، وأسفرت المشاجرة عن سقوط الخادمة من النافذة ومصرعها.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

مصرع خادمة

سقوط من شقة

قسم الوراق

امن الجيزة



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