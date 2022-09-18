مستشفى قنا الجامعى ينجح فى استخراج 49 حصوة من مرارة مريضة 55 عاما

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، نجاح فريق طبى من قسم الجراحة العامة وقسم التخدير والعناية المركزه بمستشفيات قنا الجامعية من استئصال وإصلاح ناسور مراري معقد بين المرارة والإثني عشر و استكشاف للقنوات المرارية و استخراج 49 حصوة من المرارة و القناة المرارية لمريضة 55 سنة تعاني من انسداد بالقنوات المرارية مع وجود ناسور مراري معقد بين المرارة و الإثني عشر.

وأوضح منصور، أن ذلك في إطار الخدمات الطبية المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمود عبدالحميد، رئيس قسم الجراحة العامة، أن المريضة حضرت إلى عيادة الجراحة العامة بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي وبعد الكشف و الفحوصات تبين وجود انسداد وحصوات متعددة بالقنوات المرارية مع وجود ناسور مراري معقد بين المرارة والاثني عشر و هي من الحالات التي تحتاج إلي مهارة خاصة في الجراحة.

وضم الفريق الجراحي الدكتور محمود أبوزيد، مدرس الجراحة العامة، الطبيب حمدي حامد، مدرس مساعد الجراحة العامة، الطبيبة هاجر علي طبيب مقيم بالقسم.

كما شارك أيضا من قسم التخدير الدكتورة زينب مصطفي، مدرس التخدير والعناية المركزة، والطبيبة أسماء صبري، معيد تخدير وعناية مركزة، والطبيب أحمد غانم طبيب مقيم تخدير، تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة و من التمريض عمر هاشم و محمود رمضان.