مدير "لينينجراد" الروسية: وجود مرافق بجوار المحطة النووية أكبر دليل على القبول المجتمعى

قال فلاديمير بيريجودا مدير محطة لينينجراد للطاقة النووية التابعة لشركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية اﻷولى فى مصر بمنطقة الضبعة، إن مدينة سوسنوفى بور التى تضم محطة لينينجراد للطاقة النووية المماثلة لمحطة النووية المصرية التى يجرى إنشاؤها، تعد أحدث مدينة في شمال غرب روسيا، وتعتبر مدينة سوسنوفي بور المحاطة بأشجار الصنوبر والمطلة على الشواطئ الرملية لخليج فنلندا على بعد 80 كيلو مترًا من سانت بطرسبرج، أجمل المدن في منطقة لينينجراد، ويبلغ عدد سكان المدينة 68 ألف نسمة.

وأضاف بيريجودا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مدينة سوسنوفى بور هى المدينة التي تقع بالقرب من محطة لينينجراد النووية و التى يبلغ عمرها 50 عامًا ولطوال هذه المدة كافة المواطنين متقبلين تماما فكرة العيش بجانب المحطات النووية، لأنها من أكثر المحطات أمانا وسلاما على المواطنين، وترتبط حياة سكان المدينة ارتباطا لا ينفصل عن محطة "لينينجراد" النووية وتوجد في المدينة اكثر من مؤسسة وشركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة بما فيها أكبر معاهد للأبحاث والإنتاج وشركات للبناء والتشييد وشركات إنتاج ، علاوة على وجود مرافق وحدائق وملاعب للاطفال هو اكبر دليل على القبول المجتمعي للمواطنين للعيش بجانب المحطة النووية.

جدير بالذكر، أن روساتوم تغطي 75% من سوق تشييد محطات الطاقة النووية خارج روسيا حيث تنفذ الشركة حاليا 23 مشروعا لبناء وحدات لتوليد الطاقة النووية في 8 دول حول العالم، كما توصلت الشركة إلى اتفاقيات حول إنشاء 11 وحدة طاقة أخرى.