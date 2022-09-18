مدير صرف غرب الدلتا: مشروعات القطاع تزيد الإنتاجية الزراعية

كتبت ـ أسماء نصار

قال المهندس محمد حامد مدير عام صرف غرب الدلتا، إن تنفيذ مشروعات الصرف الزراعى لها فوائد عديدة، منها زيادة الإنتاجية الزراعية والحفاظ على النبات وعلى جودة الأراضى الزراعية، ويمنع التصحر وتهوية التربة وعدم ذبول النبات والاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل الميكنة الزراعية.

يشار إلى أن إجمالى أطوال المصارف يصل إلى 21 ألف كيلو متر و157 محطة رفع، ويتم استخدام أنظمة الرصد عن بعد المعروفة بالتليمترى لقياس مناسيب المياه فى 51 موقعا على المصارف وقياس نوعية المياه لـ"مصرف الرهاوى- محطة تروجة" ويتبع الهيئة 7 مصانع لانتاج المواسير موزعة على أقاليم الهيئة الستة فى الوجهين البحرى والقبلى " أجا - زفتى- دمنهور- طنطا- بنى سويف- أسيوط- قنا" .