مخدرات بأنواعها وأسلحة آلية وأموال وسيارات حصيلة ضربة أمنية في جهينة بسوهاج

كتب - أحمد عبد الهادي

قضت الأجهزة الأمنية على عناصر إجرامية بقرية تابعة لمركز جهينة في محافظة سوهاج، بعد تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة مقيم بإحدى قرى مركز شرطة جهينة بسوهاج)، في المنطقة المتاخمة للقرية محل إقامته، واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وعند استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (2 بندقية آلية – 4 خزائن)، كما أمكن ضبط (أحد معاونيه – مقيم بذات الناحية) وعُثر بمحل الضبط على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 1 كيلو جرام– كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام – عدد 1440 قرص مخدر – 2 فرد محلى – طبنجة – 10 خزينة – كمية من الذخائر – 5 ميزان حساس – 3 دراجة نارية – 2 سيارة ربع نقل – مبلغ مالى ).