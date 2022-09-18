اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يشهد محاكاة حية لمواجهة السيول استعدادًا للشتاء.. صور

الأحد، 18 سبتمبر 2022 01:01 م
محافظ كفر الشيخ يشهد محاكاة حية لمواجهة السيول استعدادًا للشتاء.. صور محاكاة حية لمواجهة السيول
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحى، ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، التأكد من مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والمهندس صلاح مكرم، مدير عام منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وعدد من قيادات شركة مياه الشرب.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشدداً على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لحين انتهاء موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء النوَّات الشديدة، مؤكدا الاستمرار فى متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم فى الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذى تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعاطي مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكي الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بكفر الشيخ، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

اصطفاف المعدات
اصطفاف المعدات

 

تجربة محاكاة شركة مياه الشرب
تجربة محاكاة شركة مياه الشرب

 

جانب من الاصطفاف_1
جانب من الاصطفاف_1

 

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

 

متابعة التجربة_1
متابعة التجربة_1

 

متابعة المحاكاة بكفر الشيخ
متابعة المحاكاة بكفر الشيخ

 

متابعة تسليك البلاعات والصرف الصحي
متابعة تسليك البلاعات والصرف الصحي

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المحاكاة
محافظ كفر الشيخ يتفقد المحاكاة

 

محافظ كفر الشيخ يشهد المحاكاة لشركة الصرف الصحي
محافظ كفر الشيخ يشهد المحاكاة لشركة الصرف الصحي

 

معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي
معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي

 

 


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