محافظ كفر الشيخ: إزالة 110 حالات تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ20

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الوحدات المحلية فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الــ20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى تستمر خلال الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملة من إزالة 14 حالة تعدى على مساحة فدان و14 قيراط و9 أسهم، بمركز بيلا برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا مؤكداً أن جملة ما تم إزالته من تعديات منذ بداية المرحلة الثانية من الموجه 20، 110 حالة تعدى على مساحة 5 أفدنة و7 قيراط و14 أسهم، و 5059 متراً.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واستمرار رصد كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا على عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدى بالبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.