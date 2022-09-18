محافظ قنا يناقش آخر مستجدات تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية

قنا صابر سعيد

أشاد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بالدور الهام لبرنامج التنمية المحلية والاستثمارات التى تم ضخها في مجالات البنية الأساسية ودعم التكتلات و ترفيق المناطق الصناعية وتحسين الخدمات الموجهة للأعمال والمواطنين خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وفد بعثة البنك الدولى لمتابعة أخر مستجدات تنفيذ مشروعات ترفيق المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات، بالإضافة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية، و موقف تخطيط وتصميم حزمة مشروعات التطوير الحضرى بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى، مدير البرنامج، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام محافظة قنا.

و أضاف محافظ قنا، بأن البرنامج ساهم فى حدوث انخفاض كبير وملحوظ في معدلات البطالة بالمحافظة، و تضاعف الأثر الإيجابى للبرنامج على خفض معدلات البطالة بعد استهداف المحافظة بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وأكد الداودى، أن استثمار البرنامج في الموارد البشرية وكوادر المحافظة وتطوير نظم العمل كان له أبلغ الأثر على تعظيم استفادة المحافظة من الاستثمارات التى تم ضخها خلال السنوات الماضية سواء في اطار البرنامج أو فى إطار الموازنة الاستثمارية للدولة بشكل عام، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تجاوزت 6 مليار جنيه.

وقال محافظ قنا، إنه من مكتسبات البرنامج التى كان لها أثر قوى على المواطنين في المحافظة عملية المشاركة عبر عقد جلسات تشاور عامة مع المواطنين على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والقرى وعقد اجتماعات لمنتديات التنمية المحلية لمراجعة الخطة الاستثمارية للمحافظة وتطبيق إجراءات فحص الأهلية للمشروعات التى سيتم تنفيذها على أرض المحافظة، و أيضا مناقشة مسودة دراسة الأثر البيئي والمجتمعي وتشغيل وتفعيل آلية الشكاوى على مستوى المشاريع الفرعية كما يتم نشر ومشاركة المعلومات مع المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة أو صفحات التواصل الاجتماعى.

وأكد الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية الصعيد، أن الدعم الذى تلقاه البرنامج من البنك الدولي خلال الفترة الماضية ساهم في تحسين مؤشرات التنمية وخفض معدلات الفقر بمحافظة قنا ، مشيداً بجهود وحدة التنفيذ المحلية خلال السنوات الماضية وقدرتهم على استيعاب تدخلات الدعم الفني وبناء القدرات التي تم تقديمها إليهم و نجاحهم في قيادة المشروعات والتدخلات بكفاءة عالية.

وضم الوفد كلا من الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى، والين الوفانسن، خبير أول تنمية القطاع الخاص، ودوبرو مير خريستوف، خبير أول الخدمات الموجه لقطاع الأعمال، ,داريو كوارنتا، والدكتور رفيق عباس، خبير تحسين الخدمات، ومحمد يحيى، خبير الإدارة المالية، وأمل فلتس، خبير أول التنمية الاجتماعية، واميسرة شمس الدين، خبير الاعتبارات البيئية.