محافظ بورسعيد يوجه بتشكيل لجان من إدارة الحوكمة للمرور على المدارس

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا، لبحث ومناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية ودكتور عبد المنعم عبد الباري رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ودكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد السابق، وأحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم ومهندس أيمن المرساوي مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية.

وفي بداية اللقاء، قدم محافظ بورسعيد التهنئة لدكتور أكرم حسن مدير مديرية التربية والتعليم السابق ببورسعيد على منصبه الجديد في وزارة التربية والتعليم، متمنيا له مزيد من التوفيق، مؤكدا أن محافظة بورسعيد حققت معدلات تطوير كبيرة في مجال التعليم خلال الفترة الماضية، وأشاد المحافظ بجهود العاملين في قطاع التعليم ببورسعيد وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق افضل مناخ تعليمي للطلاب.

واستعرض محافظ بورسعيد تقريرا بشأن جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد ، مؤكدا على أهمية استمرار أعمال التطوير التي تشهدها عدد من المدارس حاليا و على رأسها مدرسة أحمد شوقي، وتكثيف العمل للانتهاء من جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد تستعد للعام الدراسى الجديد "2022-2023" بتوفير كافة الامكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد، ورقمنة كل المصالح الحكومية ومن بينها المدارس ومكتباتها، تطورت أيضاً المباني حتى تتلاءم مع تحصيل الطالب لأكبر قدر ممكن من المعلومات في جو محيط مناسب لذلك، بالتزامن مع توفير معلمين مؤهلين لدعم الطالب وثقل خبراته واكتشاف مواهبه وتدعيمها.

وشدد المحافظ، على أن تطوير العملية التعليمية بالمحافظة وعودة المدرسة لدورها الحقيقى هو شعار المرحلة الآن، مشيرا إلى أهمية إنضباط ‏العملية التعليمية منذ أول يوم فى العام الدراسى الجديد 2022 – 2023، وضرورة متابعة عملية حضور وغياب الطلاب لتحقيق الانضباط في المدارس.

ووجه محافظ بورسعيد مسئولي التعليم بتشكيل لجان من إدارة الحوكمة للمرور على المدارس والتأكد من جاهزيتها، وأضاف أنه سيتم دخول مدارس جديدة بالخدمة التعليمية في العام الدراسي الجديد، واحدة منها بمساكن النورس في منطقة الرسوة جنوب المحافظة، وأخرى يابانية في مدينة بورفؤاد، وثالثة في منطقة الإسكان الإجتماعي بمدينة بورفؤاد أيضاً وجميعهم للمرحلة الابتدائية، بالإضافة لمدرسة لغات متميزة، وذلك لإثراء العملية التعليمية ببورسعيد.