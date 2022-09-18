محافظ بني سويف: إزالة 34 حالة تعد ضمن الموجة الـــ 20

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير إدارة أملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أنه تم" أمس" إزالة 34 حالة تعد (26 حالة على مساحة 1456متراً أراضي ولاية"الري،الصرف"+ 8 حالات على مساحة 8 قراريط أرض راعية"ليصل إجمالي ما تم تنفيذه إلى 188حالة تعد وذلك في الفترة من 10 إلى 17 سبتمبر الجاري، بواقع (68 تعد بالبناء على أملاك دولة بمساحة 123 ألف متر اً +120 حالة تعد على 5 أفدنة أرض زراعية).

يُذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد انطلقت أولى مراحلها، خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 460 حالة، فيما تلتها المرحلة الثانية التي تجرى في الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر الجاري، ثم تختتم بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.