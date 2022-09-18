محافظ الوادى الجديد يتفقد محطة المياه بمجمع المصالح ومشروع زراعة الغرود الرملية

واطمأن على تشغيل المحطة في المرحلة التجريبية وكفاءة عملها في تنقية مياه الشرب المنتجة، من خلال تذويدها بأحدث تقنيات مراقبة المياه، كما تابع الموقف الإنشائي لمباني المصالح الحكومية، موجهًا بسرعة الإنتهاء من الأعمال في المدة الزمنية المحددة، والبدء في أعمال اللاندسكيب وزراعة الأشجار المثمرة والنخيل بمحيط المجمع.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط مشروع تثبيت وزراعة الغرود الرملية بمحيط المجمع وأعمال تطوير ورفع كفاءة فندق الخارجة، موجهًا بسرعة البدء في تأثيث الغرف والقاعات الرئيسية ورفع كفاءة الشاليهات الملحقة والإنتهاء من إنشاء حمام السباحة، لزيادة الطاقة الإستيعابية لفنادق المحافظة بالتزامن مع الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور.