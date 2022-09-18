محافظ المنيا يبحث مع رئيس جهاز تعمير الوادي موقف مشروعات "حياة كريمة"

المنيا-حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفد الجهاز المركزي للتعمير برئاسة اللواء هشام محمد عبد السلام، رئيس جهاز تعمير الوادي ، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بإدراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإجمالي 102 قرية ، حيث تهدف المبادرة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى الارتقاء بالمستوى الإقتصادى والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وعقد محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقيا، بحضور، المهندس محمد عادل مدير عام مشروعات "حياة كريمة" بالجهاز، المهندس أحمد شبانة مدير قطاع الكهرباء بالجهاز، المهندس جاد حسني مدير عام التنفيذ بالجهاز، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مديري المديريات الخدمية، وممثلي دار الهندسة وأعضاء مؤسسة حياة كريمة.

راجع المحافظ، الخطة العامة للمركزين في كافة المشروعات التي سيجري العمل على تنفيذها، بمختلف القطاعات الخدمية، والتي تشمل توصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين، وذلك بهدف السعي الدائم لدفع معدلات الإنجاز، ومناقشة التحديات التي تواجه مسار التنمية الشامل، ولضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

وجه المحافظ، بالاستفادة من كافة الخبرات السابقة والخاصة بتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي يجري تنفيذها بنطاق 5 مراكز مستهدفة ، مع الإشراف الميداني والمتابعة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات بالقرى المستهدفة لسرعة التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية للأعمال.