محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف وتطوير كورنيش ترعة البتانونية وميدان صيدناوى

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة تلا، لتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بقطاع الطرق نظراً لأهميته وحيويته وكونه شريان التنمية تخدم مواطنى وأهالى المحافظة ، بحضور نائبه محمد موسى ، ومدير مديرية الطرق ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير التى تم تنفيذها بكورنيش تلا بطول 600 متر ، حيث تم الإنتهاء من صب الحائط الساند وأعمال التعلية وجارى تنفيذ أعمال المبانى بالكورنيش ومن المقرر البدء في تركيب بلاط انترلوك و بلاطات خرسانية مطبوعة وبرجولات وأعمدة ديكورية على جانبى الكورنيش عقب الإنتهاء من أعمال الرصف، وكلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرى مديريات الطرق والرى برفع نواتج التطوير أول بأول لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة ، كما تفقد المحافظ أعمال فرد طبقة السن بالبر الشرقى لكورنيش ترعة البتانونية " شارع مدرسة المساعى " بإجمالى أطوال 600متر تنفيذ مديرية الطرق ، وقد تم الإنتهاء من تركيب بلاعات مياه الأمطار وجارى تركيب الأرصفة الجانبية والبلدورات ، وأكد المحافظ على أن تلك الأعمال ستساهم في إحداث نقلة حضارية بالمدينة والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ، وخلال تفقده استمع المحافظ لطلبات وشكاوى المواطنين ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بعقد لقاء معهم لحصر كافة مطالبهم والاستماع إلى شكواهم وإيجاد حلول فورية حيالها والعرض عليه.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان صيدناوى تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، حيث تابع أعمال التشطيبات النهائية بالميدان، وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وتركيب البلدورات والإضاءة الحديثة ، فيما تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة الحديقة المتحفية على مساحة 800متر ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وجارى تركيب حديد الكريتال بالسور الخارجى وصيانة دورات المياه والغرف الإدارية وذلك ضمن خطة المحافظة للمساهمة في إيجاد متنفساً جمالياً للأهالي.

وتضمنت الجولة تفقد الأعمال التحضيرية " قطع الفرمة " بشارعى سيدي عز الدين بمجموع أطوال (1600)وشارع محمد محمود بطول (600) م ، حيث تم تكسير الأرصفة القديمة المتهالكة وجارى توريد طبقة السن تمهيداً للرصف ، فضلا عن الانتهاء من قطع الفرمة بشارع خلف مجلس المدينة بطول (300)م وشارع خلف الحملة الميكانيكية بطول (150)م تمهيدا للبدء فى تركيب البلدورات والأرصفة الجانبية وذلك ضمن (11) شارع سيتم رصفهم بنطاق المدينة وهم (المحكمة ، العقيد ، مستشفى الحميات ، مدرسة عمر الأشقر ، وكذا امتداد المساكن ، مساكن سوق الحديد ، البحيرى ، جبانة الأقباط ) وتضم أعمال التطوير قطع الفرمة وتكسير الطبقات الأسفلتية المتهالكة وإنشاء بلدورات وأرصفة جانبية وبلاعات أمطار تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

فيما شملت الجولة ، تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق تلا- طنوب بطول 1400 متر تنفيذ مديرية الطرق ، حيث تم الإنتهاء من إنشاء الجزيرة الوسطى ورصفها ببلاط الإنترلوك وتركيب الأرصفة الجانبية وبلاعات مياه الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى ، وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بالتواجد الميدانى لمراجعة الأعمال الفنية التى يتم تنفيذها بالطريق ، وقد أجرى المحافظ حواراً مع عدد من المواطنين والذين أشادوا بالمجهودات المبذولة على أرض الواقع وحرص واهتمام المحافظ بالارتقاء بكافة مشروعات البنية التحتية.

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد أعمال الرصف والتطوير لعدد من الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق مركز ومدينة الشهداء ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصرى.