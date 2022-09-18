محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بالحسينية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 487 مشروع خدمي وتنموي من إجمالي 894 مشروع وجاري تنفيذ 212 مشروع ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري بعدد 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وصحية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ أن معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية كالأتي: الإنتهاء من تنفيذ 118 مشروع بقطاع الصرف الصحي من إجمالي 180 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 89 %

الإنتهاء من تنفيذ 99 مشروع بقطاع مياه الشرب من إجمالي 102 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 99 %

الإنتهاء من تنفيذ تأهيل وتبطين 17 ترعة بقطاع الري من إجمالي 35 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 75 %

الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء 15 كوبري بقطاع الطرق والكباري بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

الإنتهاء من تنفيذ 92 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية من إجمالي 107 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 97 %

الإنتهاء من تنفيذ 37 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

الإنتهاء من تنفيذ 32 مشروع بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 87 %

الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسعاف بنسبة تنفيذ 100 %

الإنتهاء من تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

الإنتهاء من تنفيذ 10 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

الإنتهاء من تنفيذ 2 نقطة شرطة من اجمالي 4 نقاط بنسبة تنفيذ بلغت 82 %

الإنتهاء من تنفيذ 8 وحدات اجتماعية من إجمالي 10 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 93 %

الإنتهاء من تنفيذ 9 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 41 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 42 %

الإنتهاء من تنفيذ 8 مشروعات بقطاع الاتصالات من إجمالي 41 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 51 %

الإنتهاء من تنفيذ 12 مشروع بقطاع البريد من إجمالي 21 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 57 %

جاري تنفيذ أعمال إنشاء سوق حضاري بنسبة تنفيذ بلغت 50 %

جاري الإنتهاء من تنفيذ 4 وحدات اطفاء بنسبة تنفيذ بلغت 55 %

جاري تنفيذ أعمال انشاء موقف عمومي بنسبة تنفيذ بلغت 90 %

جاري تنفيذ 7 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ بلغت 66 %

جاري تنفيذ 91 مشروع بقطاع الطرق الداخلية والمحلية بنسبة تنفيذ بلغت 21 %

جاري تنفيذ 10 مشروعات بقطاع الكهرباء والإنارة من إجمالي 82 مشروع بنسبة تنفيذ 6 %

أضاف محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 487 مشروع وجاري تنفيذ 212 من إجمالي 894 مشروع وبنسبة تنفيذ إجمالية 69 % لافتا إلى أنه تم إضافة عدد من المشروعات الجديدة كالأتي، مشروع تنفيذ أعمال الصيانة لعدد 59 مدرسة بقطاع الأبنية التعليمية.

مشروع توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لعدد 82 مشروع خدمي.

إضافة عدد 41 مشروع بقطاع الطرق لتثبيت تربة الطرق الداخلية، وذلك لتحسين جوده حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه لهم في جميع .