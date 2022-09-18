محافظ الشرقية ورئيس قطاع البريد يناقشان تطوير 50 مكتب بالقرى

الشرقية - إيمان مهني

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عادل عايش رئيس قطاع مناطق بريد شرق الدلتا في حضور فتوح حافظ مدير عام منطقة بريد جنوب الشرقية وربيع الدسوقي، مدير عام منطقة بريد شمال الشرقية لبحث وتعزيز سبل التعاون بين الهيئة القومية للبريد والمحافظة لتقديم خدمات بريدية متميزة لمواطني الشرقية.

وخلال اللقاء تم مناقشة الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع القانونية لعدد 50 مكتب بريد مؤجر من مجالس المدن والوحدات الحلية القروية وذلك لبحث إمكانية تطويرهم طبقاً لخطة عمل الهيئة القومية للبريد للتوسع في الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري لأبناء المحافظة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في تطوير المكاتب ونمذجتها داخل المحافظةُ بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات المختلفة التي يقدمها البريد بكل سهولة ويسر، مطالباً بضرورة الإستمرار في تنفيذ خطة التوسع في منافذ البريد بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للوصول إلى كافة فئات المجتمع.

وفي نهاية اللقاء نقل رئيس مناطق بريد شرق الدلتا تحيات الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، و عبد علون نائب رئيس مجلس الإدارة لمحافظ الشرقية تقديراً لتعاونه المثمر والبناء مع الهيئة لتحسين مستوي الخدمات البريدية المقدمة لأبناء المحافظة ولمجهوداته المستمرة في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.