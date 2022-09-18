محافظ الأقصر يسلم شهادات تدريب "عقلية التحول الرقمي" للعاملين بالمحافظة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على أهمية التحول الرقمي في تنفيذ رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة وحسن استخدامها للعمل بالمنظومة الرقمية وتحسين أداء الادارة المحلية لمواكبة التطور التكنولوجي.

وجاء ذلك خلال قيام محافظ الأقصر بتسليم شهادات تدريب "عقلية التحول الرقمي" للعاملين بالديوان العام ومدن ومراكز المحافظة، حيث قال سيد إسماعيل مدير مركز التدريب بديوان عام محافظة الأقصر، أن هذا التدريب يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الأقصر، والذي يستهدف تدريب جميع العاملين بديوان عام المحافظة وكافة المدن والمراكز على استخدام الحاسب الآلي لمواكبة منظومة العمل بالتحول الرقمي بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو الرقمنة.

وفى نفس السياق شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، زيارة من وفد من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، برئاسة العميد أحمد طعيمة مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين للمحليات لمحافظة الأقصر، والمهندس إبراهيم إسماعيل مساعد مدير المشروع ، وذلك لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي، وتم عقد اجتماع موسع مع مديري الإدارات وموظفي المركز التكنولوجي، حيث يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو تطبيق عملية التحول الرقمي، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والتنسيق المشترك بين محافظة الأقصر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما استقبل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، الوفد الذي قام بعقد ورشة عمل تدريبية مكثفة بمقر قاعة الاجتماعات بالمدينة، بحضور حنان أحمد عبد الرحيم مشرف عام متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة سلوي فهيم مدير المركز التكنولوجي بالمدينة ، ومديري كافة الإدارات بمجلس مدينة الأقصر وبعض الموظفين والعاملين بالمركز التكنولوجي ، بشأن مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات طبقا للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.



تسليم شهادات تدريب عقلية التحول الرقمى للعاملين بالمحافظة



جانب من تسليم شهادات عقلية التحول الرقمى بالأقصر