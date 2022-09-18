محافظ أسوان يكلف رؤساء المدن بمواصلة إزالة التعديات على أراضى الدولة

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل الأجهزة المعنية جهودها المتعلقة بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 20 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية ، وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة.

وشدد محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، على ضرورة أن يتوازى مع ذلك قيام المحليات بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، بجانب القيام بمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية المختلفة ، والتفاعل مع أى شكاوى أو مطالب جماهيرية أولاً بأول.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتنفيذ حملة إزالة للتعديات بقروى أبو سمبل إستهدفت 39 حالة بناء مخالف بدون ترخيص بمساحة 35 ألف و 320 م2 ، والتى تم رصدها من قبل الوحدة المحلية ، وبناءاً على توجيهات محافظ أسوان تم إصدار قرارات إزالة فورية لها حيث تنوعت التعديات والمخالفات ما بين أسوار من الطوب الأبيض وأحواش ومنازل وأعمدة وأسقف من الجريد ، وتم تنفيذ أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية ، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين .