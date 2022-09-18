مايا مرسي تستقبل عضو البرلمان الأوروبي للتعريف بجهود مصر في مجال تمكين المرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم، أنطونيو لوبيز استوريز عضو البرلمان الأوروبى عن مجموعة حزب الشعب الأوروبى، وأمين عام تجمع الوسط الديمقراطى الدولى بحزب الشعب الأوروبى، والذى يزور القاهرة حالياً، بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هدفت الزيارة التعرف على جهود مصر فى مجال تمكين المرأة.

وتحدثت الدكتورة مايا مرسى عن وضع المرأة فى مصر، وما شهده من تقدم ملحوظ خلال السنوات الماضية فى جميع المجالات بفضل الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها فى كافة المجالات ودعم وصولها لأعلى المناصب.

واستعرضت رئيسة المجلس جهود مصر فى مجال تمكين المرأة فى جميع المجالات بدءًا من دستور 2014 الذى تضمن أكثرَ من 20 مادةً تنظم موضوعاتِ المواطنةِ والمساواةِ وتجريمِ العنفِ وعدمِ التمييز، وإعلانِ عام 2017 "عاماً للمرأةِ المصرية"، واطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030" فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، وبما يتماشى مع رؤيةِ مصرَ 2030، ولفتت إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان المصرى إلى 28%.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى جهود مصر الحثيثة خلال السنوات الماضية فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة بكافة اشكاله، وأكدت اهتمام المجلس بالتعاون مع الوزارات المعنية بتعزيز قدرات السيدات فى القطاع الحكومى، مشيرة الى" البرنامج الوطنى للمرأة فى القيادة " الذى ينفذه المجلس مؤخراً ومعهد الحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع الاتحاد الأوربى وبالتعاون مع المركز الدولى للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية، ويعد ذلك البرنامج استكمالا لبرامج الدولة لدعم القيادة النسائية.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى الحملات التوعوية التى يطلقها المجلس وتهدف إلى تمكين المرأة فى كافة المجالات، وتغيير الصورة النمطية للمرأة فى المجتمع المصرى ومنها حملة" التاء المربوطة " وحملات طرق الأبواب.

من جانبه أثنى أنطونيو لوبيز استوريز على الجهود التى تقوم بها مصر فى مجال تمكين المرأة فى كافة المجالات ودعم وصولها إلى مواقع صنع واتخاذ القرار، مؤكداً إلى انه سيعمل على نقل هذه الصورة الإيجابية عن وضع المرأة فى مصر إلى البرلمان الأوربى.