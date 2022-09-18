لو عايز تسكن في المدن الجامعية بجامعة طنطا هنعرفك الخطوات فى 14 معلومة

يقدم "اليوم السابع"، في سطور معلومات وخطوات تقديم الطلاب الجدد للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة طنطا استعدادا للعام الدراسي الجديد، وبدأت المرحلة الاولى من السبت 3 سبتمبر وحتي الخميس 22 سبتمبر للطلبة والطالبات القدامى والمستجدين .

وفيما يلي خطوات التقديم للالتحاق بالمدن الجامعية.. _ يقوم الطالب بالتسجيل على موقع الزهراء للمدن الجامعية على الرابط التالي : (https://alzahraa.mans.edu.eg/studentapplications

_ يقوم الطالب بالدخول والتسجيل على النظام الإلكتروني الخاص بجامعة طنطا على الرابط التالي : ( https://tdb.tanta.edu.eg/univhostel ) لتحميل ملف pdf يحتوي على نماذج الأوراق والمستندات اللازمه للتقدم.

_ يقوم الطالب بإستيفاء كافة الأوراق والمستندات التي تم تنزيلها وتصويرها وتحويلها لملف pdf مرة أخرى حتى يتمكن الطالب من رفعها على النظام.

يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى للنظام الإلكتروني الخاص بجامعة طنطا على الرابط التالي : ( https://tdb.tanta.edu.eg/univhostel ) لسداد المبلغ المستحق لسحب مظروف التقدم مائتا جنيهاً مصرياً (200 جنيه) فقط لا غير إلكترونياً من خلال منصة التحصيل الخاصة بالجامعة بإستخدام أى كارد بنكي (credit dept) صحيح .

_ يقوم الطالب برفع ملف ال pdf الذي تم إستيفاؤه والتحقق من رفعه بشكل سليم على الموقع التالي: ( https://tdb.tanta.edu.eg/univhostel ) حتى تتمكن إدارة المدن الجامعية مراجعته واعتماده.

_ أن يكون الطالب مقيدا منتظما باحدى كليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس وألا يكون الطالب من سكان مدينة طنطا او المراكز القريبة منها.

_ ألا يكون الطالب قد تم إخلائة بالمدينة الجامعية في العام السابق إخلاء إداري خاص بالطلاب القدامى.

_ ألا يكون قد صدر ضده أى عقوبات تأدبية أو حرمان من الإقامة بالمدن في العام السابق.

_ أن يكون الطالب حاصل علي تقدير عام جيد علي الأقل وأولوية القبول للتقدير الأعلي.

_ بالنسبة للحالات الاجتماعية يقتصر علي فاقد عائل الأسرة بصورة شهادة الوفاة.

_ تقتصر الحالات المرضية علي (شلل الاطفال – كفيف – مركز المكفوفين).

_ حالات مركز المكفوفين تعتمد من مركز المكفوفين بكلية الأداب بسبرباي.

_ يتم الكشف الطبي علي الطلاب (قدامى ومستجدين) بمعرفة اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بسبرباي.

_ تقدم الطلبات شخصيا بمقر المكتب ولن يلتفت للطلبات التي تُرد بعد الميعاد.

_ يتم التسكين للمناطق النائية مثل اسوان الأقصر سوهاج فالأقرب فالأقرب.