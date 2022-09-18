لخفض الانبعاثات.. 7 معلومات عن مشروع استرجاع غازات الشعلة بمصفاة القاهرة لتكرير البترول

كتبت - مروة الغول

يعمل قطاع البترول حالياً وخلال الفترة المقبلة على التوسع فى مشروعات استرجاع غازات الشعلة التى تثبت دراسات الجدوى والتشغيل التجريبى لها مدى ما تحققه من أهداف وتطوير لعمل مصافى التكرير، حيث قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بافتتاح مشروع استرجاع غازات الشعلة Zero Flare بمصفاة القاهرة لتكرير البترول، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- المشروع يأتى تنفيذاً لبرامج استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول لرفع كفاءة عمل مصافى التكرير وكفاءة استخدام الطاقة بها .

2- يحقق مردوداً إيجابياً على المستويين البيئى والاقتصادى من خلال دوره فى الحد من انبعاث الغازات المصاحبة للصناعة حفاظاً على البيئة وتحقيقاً للاستدامة مع إعادة استخدامها كوقود لترشيد الاستهلاك .

3- الاستفادة منها فى استخلاص البوتاجاز لتعظيم القيمة .

4-المشروع الجديد بلغت تكلفته استثمارية 150 مليون جنيه.

5- ويضم وحدة بطاقة 4 طن غازات في الساعة .

6-مقسمة إلى جزءين الأول لاسترجاع غازات شعلة التقطير بالمصفاة وإعادة تدويرها لوحدة استرجاع الغازات لاستخلاص جزء من منتج البوتاجاز.

7- يعمل الجزء الثانى بالوحدة على استرجاع غازات شعلتي وحدات الإصلاح والأزمرة بالمصفاة و توجيهها للاستخدام كوقود للأفران في العملية الإنتاجية مما يوفر جانباً من استهلاك الوقود.