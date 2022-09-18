لجنة العفو الرئاسي: نتابع متطلبات المفرج عنهم ومساعدتهم لدمجهم في المجتمع

كتب رامى محيى الدين

وجه كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لجنة العفو الرئاسي، وكذلك وزير الداخلية والنائب العام، لافتًا إلى أن اللجنة والرئيس كانوا مهتمين بدعم من يخرج من السجون.

وأضاف كريم السقا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن اللجنة تتابع متطلبات الخارجين من السجون، وقدرتهم على شغل الوظائف؛ للعمل على مساعدتهم في العودة للحياة مرة أخرى، ودمجهم في المجتمع.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أن كل حالة من الخارجين من السجون سيتم بحث أمر دمجها في العمل بالمجتمع على حدة؛ مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع هذا الملف بشكل جذري منعًا لاستهدافهم بأفكار متطرفة، وعدم تعريضهم لضغوط اقتصادية.

وأوضح كريم السقا، أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة عودة المفرج عنهم لحياتهم الطبيعية، ووظائفهم مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ربما يحتاج إلى تشريعات من أجل عودة من تم فصلهم من أعمالهم أو وظائفهم الحكومية؛ حسب وضع كل حالة، واللجنة ستتواصل مع المفرج عنهم من أجل بحث متطلباتهم.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أن المجتمع المدني والأحزاب والإعلام يمكنهم مساعدة لجنة العفو في تأدية مهامها بمساعدة المفرج عنهم، ومساعدتهم في التعبير عن آرائهم المفيدة للمجتمع؛ في إطار العيش في الجمهورية الجديدة التي لابد أن تُبنى على حالة من الحرية وحقوق الإنسان.

ولفت كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن لجنة العفو بها عضوان برلمانيان سيبحثان عملية وجود تشريع من أجل دمج بعض حالات المفرج عنهم، وإعادتهم لوظائفهم مرة أخرى.