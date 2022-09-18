لجنة إيراد النهر تستعرض استعدادات موسم الأمطار والسيول

كتبت ــ أسماء نصار

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، حيث تم استعراض إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال موسم الزراعات الصيفية الاستعداد لموسم الشتاء.

واستعرض سويلم خلال الاجتماع موقف أعمال تطهير الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، حيث كلف قيادات الوزارة والتفتيش الفنى بالمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها.

ووجه سويلم بمواصلة الجهود المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية، وبما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الوزارة المتبعة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول ، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول ، وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة إستمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار ، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ.