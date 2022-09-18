كيف تواجه الأقصر سعار الكلاب الضالة بعد شكاوى الأهالى؟.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظ الأقصر، العمل على قدم وساق فى تشكيل لجان مكثفة من رجال المدن والطب البيطرى لمكافحة أزمة انتشار الكلاب الضالة بعدد من الشوارع، وذلك بعد شكاوى الأهالى من تخوفهم الوصول لمنازلهم فى تلك المناطق بسبب الكلاب الضالة المنتشرة حولها.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه تم تشكيل لجنة بالإشتراك مع العقيد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، والمهندس طارق يوسف مدير إدارة البيئة بمجلس مدينة الأقصر، والدكتورة نرمين حسين والدكتورة سماح رضا من قسم التفتيش بالطب البيطرى، للتعاون مع مستشفى بروك بالأقصر ومؤسسة أنيمال كير، وذلك فى ضوء تفعيل دور المجتمع المدنى بالتنسيق مع الجهات التنفيذية الحكومية فى محافظة الأقصر، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

ويضيف مدير عام الطب البيطري بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه قامت اللجنة بمناقشة أوجه التعاون في علاج وتحصين الخيول والدواب ضد مرض السعار في محافظة الأقصر، وكذلك المشاركة في أعمال تجميع الكلاب الضالة وإجراء عمليات خصي الذكور وتعقيم إناث الكلاب الضالة وتحصينها ضد مرض السعار وللحد من تكاثر الكلاب الضالة بالشوارع لخدمة الأهالى.

فيما وجه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة بتنظيم حملة تفتيش بيئية موسعة، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة، استجابة لشكوى المواطنين لتضررهم من وجود كلاب ضالة بحوض الـ18.

وعلى الفور تم التوجه إلى محل الشكوى للمعاينة على الطبيعة، وتلاحظ للجنة المشكلة من الطب البيطري وشرطة البيئة والمسطحات وإدارة شؤون البيئة، عدم وجود كلاب ضالة في المنطقة المعنية، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة، ووفقاً لضرورة التواصل الفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لحل مشاكلهم في أسرع وقت.



الأقصر سعار الكلاب الضالة بلجان مكثفة بعد شكاوى الأهالى



كيف تواجه الأقصر سعار الكلاب الضالة بلجان مكثفة