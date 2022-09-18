اليوم السابع
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كيف تتصدى الداخلية لجرائم الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر؟.. اعرف الإجابة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:00 م
كيف تتصدى الداخلية لجرائم الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر؟.. اعرف الإجابة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى، تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المسئول عن ثلاجة لحوم كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين)، وذلك لحيازته داخل الثلاجة المشار إليها كمية قدرها (930 كيلو جرام لحوم جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها) غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق  أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


وزارة الداخلية

حملات أمنية

الأمن العام

ضبط مجرمين

قضايا مخدرات

تنفيذ الأحكام

أخبار الحوادث



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