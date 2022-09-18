اليوم السابع
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كوريا الجنوبية: لا تغيير في عقد القمة الكورية اليابانية هذا الأسبوع

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:00 م
كوريا الجنوبية: لا تغيير في عقد القمة الكورية اليابانية هذا الأسبوع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
أ ش أ

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أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنه لا يوجد تغيير في خطة عقد اجتماع قمة بين سول وطوكيو هذا الأسبوع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف مسؤول رئاسي كوري جنوبي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن البلدين انتهيا من تحديد موعد ومكان القمة المقررة بين الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وأعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، الأسبوع الماضي، أنه تم الاتفاق على القمة بين يون وكيشيدا، وهي القمة الأولى بين البلدين منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وستعقد يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين في نيويورك.

 


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