اليوم السابع
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الأحد، 18 سبتمبر 2022 06:17 م
أكرم القصاص
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قرغيزستان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات مع طاجيكستان إلى 36 قتيلا و129 مصابا

الأحد، 18 سبتمبر 2022 05:15 م
قرغيزستان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات مع طاجيكستان إلى 36 قتيلا و129 مصابا قرغيزستان
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة في قرغيزستان مقتل 12 شخصا خلال الاشتباكات الحدودية مع طاجيكستان ليرتفع عدد القتلى إلى 36 في العنف الدائر بين دولتي آسيا الوسطى.


وقالت الوزارة ، حسبما ذكرت وكالة أنباء آكي برس القيرغيزية اليوم الأحد إنه أصيب نحو 129 شخصا خلال النزاع المسلح في منطقة /باتكين/ الواقعة جنوب غرب قيرغيزستان والمتاخمة لطاجيكستان .


وكانت اشتباكات اندلعت على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، يوم الأربعاء الماضي، وقال الجانب القرغيزي إن حرس الحدود الطاجيكيين تسللوا إلى منطقة حدودية بالقرب من منطقة باتكين بقرغيزستان و"اتخذوا مواقع قتالية"، وعندما تم الطلب منهم مغادرة المنطقة، فتح حرس الحدود الطاجيك النيران مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.


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