فنزويلا ترفض التقرير الأمريكى حول البلدان المنتجة للمخدرات

فاطمة شوقى

رفضت فنزويلا تقرير الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الدول المنتجة للمخدرات، والذى يعتبر أن فنزويلا من بين الدول الأكثر انتاجا للمخدرات، وأدانت الحكومة الفنزويلية الاعتزام الأمريكى بالاستمرار في فرض سياسات تتجاوز الحدود الإقليمية، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية، إن "هذا المنشور سئ السمعة، مشيرة إلى فنزويلا من أكثر الدول التي تلتزم بالمكافحة الدائمة ضد الاتجار بالمخدرات، متبعة أسس الأمم المتحدة.

وأضافت أنه من الواضح أنه منذ طرد إدارة مكافحة المخدرات (DEA) من فنزويلا، حققت الحكومة الفنزويلية "بسياسات سيادية، أكبر حجز ومصادرة في التاريخ".

وقالت إن فنزويلا من أول الدول التي "تشن حربًا " على مهربي المخدرات والجماعات غير النظامية الخارجة عن القانون ، حيث أنه تم تسجيل في عام 2021 الرقم القياسي لضبط 51 طنًا من المخدرات في أكثر من خمسة آلاف إجراء.

وأكدت الخارجية الفنزويلية أن البيت الأبيض يسعى لإصدار أحكام لا أساس لها من الصحة مع تبرير نفقاتها السنوية لمعالجة مشكلة الصحة العامة الكبرى التي يمثلها تعاطى المخدرات في الولايات المتحدة.

وفقًا لتقرير عام 2022 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، أودى استخدام المخدرات في ذلك البلد بحياة حوالي 107 آلاف شخص في عام 2021.

وأكدت الحكومة البوليفارية من جديد التزامها غير المقيد وغير المشروط في مكافحة الاتجار بالمخدرات ، وكذلك في معالجة التقييم المحايد في إطار الآليات المتعددة الأطراف ، من أجل الحفاظ على سيادة فنزويلا والحفاظ عليها.