عمدة قرية شهداء بحر البقر بالشرقية: مبادرة حياة كريمة الحلم الذي طال انتظاره

الشرقية - فتحية الديب

قال سعيد عبد الله، عمدة قرية شهداء بحر البقر 2 بمركز الحسينية بالشرقية، إن مبادرة حياة كريمة كانت الحلم الذي تمناه اهالي القربة، ونقلت القرية الي حياة ادامية،بانشاء مجمعات خدمية،ومدارس وغيرها من كافة المرافق التي افتقدتها القرية علي مدار تاريخها.

وفي سياق متصل لليوم الثانى على التوالى، واصلت مؤسسة حياة كريمة،جهودها لتنفيذ مباردة "انت الحياة" بقرية شهداء بحر البقر 2 بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية ،بالتنسيق مع مديريات الصحة والثقافة والشباب والرياضة بالمجلس القومى للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية،والتى شارك فيها كافة الفئات من أبناء القرية من الأطفال والشباب وكبار السن والمرأة الريفية.

وصرح المهندس سامى معجل، رئيس مجلس مدينة الحسينية، إن قرية شهداء بحر البقر 2هى إحدى قري مركز الحسينية ويبلغ عدد سكانها 35 الف نسمة، وتضم 37 تابع وجارى تطويرها في إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري ورفع المعاناة عن المواطنين به، حيث تم الانتهاء من إنشاء من مجمعات خدمات زراعية و بيطرية والمركز التكنولوجي،ومجمع خدمات المواطنين وانشاء 5 محطات رفع وصرف وشبكة انحدار للصرف الصحى،ومد شبكات مياه جديدة بطول 8 كيلو و700متر، والانتهاء من بناء رافع مياه شرب، ورفع كفاءة مبني مركز الشباب ومدرسة بحر البقر الثانوية وبناء مدرسة بحر البقر الابتدائية، والانتهاء من إنشاء 3 كبارى، ووحدة إطفاء ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية، وسوف تنتهى تلك المبادرة يوم 22 سبتمبر الحالى.