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عضو لجنة العفو الرئاسي: مستمرون في استقبال طلبات أهالي السجناء

الأحد، 18 سبتمبر 2022 08:00 م
عضو لجنة العفو الرئاسي: مستمرون في استقبال طلبات أهالي السجناء محمد عبد العزيز
كتب إبراهيم حسان

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وجه النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر والتقدير للرئيس السيسي، قائلا: "كل ما نقوم به يأتي نتيجة لدعمه المتواصل وتسهيل عمل لجنة العفو الرئاسي منذ تفعيليها، وهناك تعاون كبير من قبل مؤسسة الرئاسة وكافة الجهات المصرية المعاونة معنا".
 
أضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن لجنة العفو الرئاسي تستقبل كافة طلبات أهالي المحبوسين، من على موقع اللجنة الإلكتروني، وكذلك من خلال مجلس حقوق الإنسان، مبينا: "أطمئن أهالي المحبوسين بأن كافة الطلبات التي يقدموها بشأن ذويهم تستقبلها اللجنة ضمن أعمالها، ونحن لن نتوقف عن استقبال الطلبات، وما زلنا مستمرين في تلقي كافة الشكاوى، حتى يتم إطلاق سراح دفعات متتالية من السجناء في الفترة المقبلة".
 
وتابع النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي: "كافة الطلبات الخاصة بالمفرج عنهم تأتي لدمجهم في المجتمع مرة أخرى، لاسيما بين الطلاب وإعادتهم مرة أخرى إلى جامعاتهم، وكذلك لإعادة الموظفين إلى أعمالهم، ونأمل أن يمارس الناس حياتهم الطبيعية مرة أخرى في ضوء الجمهورية الجديدة".
 

محمد عبد العزيز

الحوار الوطني

اخبار التليفزيون

الافراج عن المحبوسين

لجنة العفو الرئاسي



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