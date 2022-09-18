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طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار بالسعودية صحو فى الإمارات وحار بالكويت

الأحد، 18 سبتمبر 2022 08:00 ص
طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار بالسعودية صحو فى الإمارات وحار بالكويت طقس الخليج
كتب : أحمد علوى

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السعودية:

لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاحد صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الكويت:


حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.

طقس الخليج

درجات الحرارة فى الكويت

طقس الكويت

اخبار العرب



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