ضبط 3000 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بطنطا

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامه برئاستة وعضويه جمال هنيدى، مديرالإدارة وياسر مراد، مدير الرقابة ومحمد الشيخ.

وتمكنت الحملة من ضبط 3000عبوه مستحضرات تجميل انتهاء أكتوبر 2021 ويناير2021 داخل محل مستحضرات شهير بطنطاوتحرر محضر بالواقعة تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.