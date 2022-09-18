اليوم السابع
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الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:49 ص
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ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لحيازتهم 54 كيلو حشيش بقصد الإتجار

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:41 ص
ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لحيازتهم 54 كيلو حشيش بقصد الإتجار رجال الشرطة- أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متُخذين من دائرة القسم مسرحاً لنشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (سيارتين – كمية من مخدر الحشيش وزنت 54٫600 كيلو جرام – مبلغ مالى – طبنجة صوت – عدد من طلقات الصوت – 5 هواتف محمولة ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدام الطبنجة الصوت فى نشاطهمم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار فى المواد المخدرة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارتان لتسهيل تحركاتهم  0

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


الاتجار فى المخدرات

وزارة الداخلية

امن القاهرة

الحشيش



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