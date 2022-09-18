ضبط 25 مخبزا مخالفا بالبحيرة وتحرير 1400 محضر تمويني بالمنوفية

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق مخبز لمخالفاته الجسيمة و ضبط 25 مخبز بمركزى كوم حمادة ووادى النطرون لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم وبيعها بشكل غير قانونى فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية .

من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

كما شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على كافة الأجهزة التنفيذية بإستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بكافة أرجاء المحافظة للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين .

وأفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأنه خلال أسبوع تم شن عدة حملات تموينية للمرور على المخابز والمحلات العامة والأسواق بنطاق المحافظة .

وأسفرت الحملات عن تحرير 1397 محضر تمويني، تنوع ما بين 585 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و812 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي .

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه من أبرز المحاضر التموينية التي تم تحريرها، 2 محضر جنح ضد مسئولي سوبر ماركت ببندر قويسنا وشبين الكوم، وكذا 2 محضر جنح تلا ضد أصحاب محلات بيع حبوب وأعلاف ، ومحضر أخر ضد مسئول مخزن لبيع المواد الغذائية بمركز أشمون لقيامهم ببيع كيلو الأرز بأزيد من السعر الرسمي مخالفاً القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2022 وضبط قيمة قدرها 10طن أرز بدون مستندات ومجهولة المصدر ، كما تم تحرير 6 محاضر جنح بمركز الشهداء، أحدهم ضد مسئول محل بقالة بناحية كفر عشما لحيازته 100 كجم شاي مجهول المصدر ، والآخر ضد مسئول محل بيع أدوات صحية لحيازته 10 اطقم حمام سيراميك مجهول المصدر ، وتحرير محضر ضد صاحب محل حدايد وبويات لحيازته 20 بستلة دهان مجهول المصدر ، وكذا تحرير محضر ضد صاحب محل سوبر ماركت لحيازته1 طن سكر مجهول المصدر ، كما تم تحرير محضر ضد مسئول محل بقالة بناحية سرسنا لحيازته 5 كراتين سجائر مجهولة المصدر ، محضر ضد صاحبة سوبر ماركت بمدينة الشهداء لحيازتها عدد 30 كرتونة مياه معدنية مجهولة المصدر .

وأضاف الجمال أنه خلال تلك الحملات تم تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد مسئول محل بيع أجهزة كهربائية لحيازته 27 شاشة تليفزيون 27 مروحة سقف ، 5سخانات ،2 غسالة أطباق مجهولة المصدر وبدون مستندات ، فيما تم تحرير محضر جنح ضد مسئول مخزن لتجارة الأعلاف بقويسنا لحيازته كمية قدرها 5 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر وبدون مستندات وإدارة نشاط بدون ترخيص ، كما تم تحرير محضر جنح الباجور ضد صاحب محل سوبر ماركت لحيازته 9 كيس كفته منتهية الصلاحية ، و39 عبوة بلاستيك غير مدون عليها بيانات ، كما تم تحرير محضر ضد مسئول محل حلويات بمركز أشمون وضبط كمية قدرها 5 طن سكر ، 10علبة سمن مجهولة المصدر.