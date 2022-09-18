اليوم السابع
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ضبط 200 كجم لانشون وبسطرمة وجبنة فاسدة بحدائق الأهرام

الأحد، 18 سبتمبر 2022 08:43 م
ضبط 200 كجم لانشون وبسطرمة وجبنة فاسدة بحدائق الأهرام جانب من الحملة
كتبت - مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات والتأكد من جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين والتصدي لمحاولات الغش والتدليس.
 
وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بتنفيذ حملات في قطاع هضبة الأهرام بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارات التموين والصحة وشئون البيئة والطب البيطري، على الأسواق والمحلات والمطاعم لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ومواجهة التلاعب بالأسعار وضبط المخالفين.  
 
وأسفر التفتيش ومراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة عن ضبط 200 كجم بسطرمة ولحوم ولانشون وجبنة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون أي بيانات تفيد المصدر، وذلك داخل سوبر ماركت ومحال، وعلى الفور تم التحفظ علي المضبوطات وإعدامها واتخاذ كافه الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
 
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مخالفات

حملة تفتيشية

اطعمة فاسدة

حملة تموينية

حدائق الاهرام

الجيزة



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