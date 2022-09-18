اليوم السابع
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ضبط مندوب مبيعات استولى على "الجبنة" الخاصة بشركته وادعى سرقتها منه بالجيزة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:30 م
ضبط مندوب مبيعات استولى على "الجبنة" الخاصة بشركته وادعى سرقتها منه بالجيزة جبنة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على مندوب مبيعات بإحدى الشركات، لاتهامه بسرقة كمية من الجبنة التي يتولى توزيعها وبيعها، وادعاء سرقتها على يد مجهول من سيارته بحدائق أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تقدم مندوب مبيعات بإحدى الشركات، ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، قال فيه إنه ركن سيارته أمام عقار بحدائق أكتوبر، واكتشف عقب ذلك أن مجهول سرق كمية من الجبنة التي يتولى توزيعها لصالح الشركة.
 
بإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن مقدم البلاغ استولى على الجبنة التي يتولى توزيعها، وباعها وادعى سرقة مجهول لها خشية القبض عليه، أو إعادة النقود للشركة.
بمواجهة مندوب المبيعات اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي الخاص ببيع الجبنة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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