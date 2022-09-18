ضبط مستريحة بسوهاج استولت على 1.5 مليون جنيه من 10 أشخاص لتوظيفها في الحلويات

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع سوهاج من ضبط سيدة أربعينية تقيم بدائرة قسم ثان سوهاج لقيامها بالإستيلاء على 1.5 مليون جنيه من 10 أشخاص بزعم توظيفها فـي مجال تجارة وصنع المخبوزات والحلويات والمواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من قسم شرطة ثان سوهاج بورود محضرا محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج يتضمن بلاغ المدعو عاطف ه ا ع 51 سنة مدرس و" 9 " أخرين يقيمون دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من المدعوة مني م ا ع 40 سنة حاصلة علي الثانوية الأزهرية وتقيم دائرة مركز سوهاج لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 1.500.000 " مليون وخمسمائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة وصنع المخبوزات والحلويات والمواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.