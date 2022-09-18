ضبط محاولتي تهريب كمية من مستلزمات جراحات التجميل وساعات بمطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولتى تهريب كمية من مستلزمات جراحات التجميل وعدد من الساعات الثمينة، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته والتصدير والاستيراد رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

المحاولة الأولى كانت فى الادارة الثانية برئاسة صبحى ربيع جابر مدير الجمرك، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من البحرين على رحلة خطوط طيران الخليج اشتبه جورج صفوت فرج مأمور اللجنة الجمركية فى أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائب الراكب الشخصية علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أنور علي محمود مأمور الفحص محمود عبد المنعم صالح رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متماثلة .

وبالعرض علي أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف علي العمل بالصالة الخضراء قام بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فى حضور أحمد حسن الحكش مدير الإدارة الثانية بالإنابة تبين وجود كمية من مستلزمات جراحه التجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وفي المحاولة الثانية فى الإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طائره الخطوط الاماراتية، اشتبه خالد حسام الدين مأمور اللجنة الجمركية فى راكب صيني الجنسية، وبتمرير حقائب الراكب الشخصية علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفي مرسي مأمور الفحص بالاشعه وهاني مصطفي رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات متشابهة وكمية من الساعات.

وبالعرض على محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف علي العمل بالصالة الخضراء قام بتشكيل لجنة من مصطفي محمد مصطفي وتامر عبد الله ووليد جمال مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من الساعات الثمينة من الماركات العالمية و بعض قطع الغيار وعدد من أجهزة الواي فاي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى بعد العرض علي الدكتور أحمد احمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة .