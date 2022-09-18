اليوم السابع
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ضبط شحنات مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه بالجيزة والقليوبية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:22 ص
ضبط شحنات مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه بالجيزة والقليوبية شحنة مخدرات.. ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام– نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديريتى أمن (الجيزة- القليوبية) نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية - لهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرتى (قسم شرطة الأهرام- مركز شرطة الخانكة) مسرحان لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارتين.. وبحوزتهما (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام- هاتفى محمول- مبلغ مالى) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.
 
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1٫750٫000) مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

مخدرات

الداخلية

حوادث

المخدرات



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