ضبط شحنات مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه بالجيزة والقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام– نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديريتى أمن (الجيزة- القليوبية) نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية - لهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرتى (قسم شرطة الأهرام- مركز شرطة الخانكة) مسرحان لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارتين.. وبحوزتهما (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام- هاتفى محمول- مبلغ مالى) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1٫750٫000) مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.