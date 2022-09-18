صحة المنيا: فحص 3 آلاف و868 سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 3 آلاف و868 سيدة من السيدات الحوامل على مدار شهرأغسطس الماضى وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة آلام والجنين، وفحص 910 ألف و15 سيدة منذ انطلاق المبادرة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدى B " ومرض الزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وأضاف "خليل"، أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبى وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.