صحة الدقهلية: تحرير 143 محضرًا وغلق 6 منشآت بها خطر داهم

الدقهلية - فريق المجافظات

قامت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، خلال الأسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 241 منشأة تبين أن منها 49 دون ترخيص، وعدد 9 منشآت بها خطر داهم تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأسفرت الحملات من تحرير عدد 143 محضراً، وسحب 395 عينة للفحص بالمعامل المركزية، لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1400 كيلو من أغذية متنوعة، و2883 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة إستمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.